Западная Украина больше всех страдает от трудовой миграции

Западные области Украине больше остальных регионов испытывают дефицит кадров из-за трудовой миграции в страны Европы. Об этом сегодня, 29 марта, заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, сообщает телеканал 112 Украина.



По его словам, потеря человеческого ресурса – одна из главных проблем страны.



"Наравне с такими важнейшими для страны проблемами как российская военная агрессия и возможность проведения террористических актов внутри страны, вопрос финансовой стабильности также сохраняет для государства свою важность. Четвертый вопрос - это потеря человеческого ресурса, который, к сожалению, в условиях как опасности внутри, так и внешней агрессии, едет за границу искать не только высокую заработную плату, но и безопасных условий для своей жизни", - подчеркнул Зубко.



Напомним, миграция украинцев в восточные страны ЕС приняла массовый характер.

