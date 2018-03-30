"Нацкорпус" планирует провести 3 апреля в Киеве акцию

Партия "Национальный корпус" и объединенные националистические силы намерены провести 3 апреля в Киеве акцию с требованием отставки главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко.



В заявлении "Национального корпуса", опубликованном на сайте партии в четверг, отмечается, что 29 марта националистам удалось попасть в сессионный зал Николаевского областного совета и убедить часть местных депутатов подписать обращение к руководству облсовета с требованием выразить недоверие главе ОГА.



Вместе с тем в "Нацкорпусе" отмечают, что глава Николаевского облсовета принял решение закрыть сессию и перенести вопрос о недоверии Н.Савченко на несколько недель, но это "лишь ненадолго отсрочило неизбежное".



"Савченко будет отправлен в отставку, а затем предстанет перед судом, как того и требует "Национальный корпус" вместе с громадой Николаевщины или с помощью следующей внеочередной сессии, или же без нее", - сказано в заявлении.



В партии отмечают, что во время проведения акции националистических сил в Николаевском облсовете сам А.Савченко находился в Киеве "поближе к столичным покровителям".



""Национальный корпус" не остановится на достигнутом и добьется увольнения Алексея Савченко. Уже 3 апреля объединенные националистические силы при народной поддержке выйдут в Киеве на масштабную акцию, одним из ключевых требований которой будет увольнение Савченко", - сказано в заявлении партии.



Ранее в этот день около 50 активистов "Национального корпуса" и других националистических организаций пришли на заседание Николаевского областного совета и потребовали от депутатов вынести на голосование вопрос о временном отстранении главы облгосадминистрации А.Савченко с должности на время следствия по факту самоубийства героя-летчика, экс-директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.



С аналогичным требованием выступили представители партий "Руха нових сил", ВО "Свобода" и "ДемАльянс".



Первый заместитель главы облсовета Иван Кухта также заявил, что он выступает за отставку А.Савченко. Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, предложил подождать, когда закончится следствие. Глава партии "Наш край" Юрий Кормышкин выразил солидарность с позицией В.Боня, а депутат от фракции "Видродження" Геннадий Рубский сказал, что хочет "посмотреть Савченко в глаза" и выслушать отчет, а потом принимать решение. Многие депутаты указывают на давление со стороны активистов и требуют сначала заслушать отчет А.Савченко, а потом принимать решение.



Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой В.Волошин. Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков. "По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.



Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели В.Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Проводятся экспертизы.



В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны А.Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.



С 5 марта он находится в плановом отпуске, во время которого проходит лечение, однако прервал его для дачи показаний в уголовном деле о самоубийстве В.Волошина, при этом заявил, что не будет выполнять должностные обязанности в течение еще минимум трех недель.



По словам руководителя обладминистрации, незадолго до отпуска он общался с В.Волошиным и тот не сообщал ему ни о каких обстоятельствах, которые могли бы привести его к решению свести счеты с жизнью. Он также заявляет, что на В.Волошина не осуществлялось никакого давления, поскольку тот не совершил ничего, что могло бы дискредитировать его работу.

