Суд оставил нападавшего на "Укрпочту" в Харькове под арестом еще на два месяца

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца меры пресечения Владимиру Безуху, подозреваемому в захвате 9 заложников (в т.ч. 2 несовершеннолетних) в отделении "Укрпошты".



"Ходатайство прокурора удовлетворить. Меру пресечения в отношении обвиняемого Безуха Владимира Владимировича оставить без изменения в виде содержания под стражей. Продлить срок содержания под стражей до 60 дней, т.е. до 27 апреля", - говорится в определении, обнародованном судьей Наталией Бородиной.



В связи с жалобами В.Безуха на отит, суд решил направить запрос в СИЗО, где содержится подозреваемый, о состоянии здоровья и предоставлении ему медицинской помощи.



Напомним, 30 декабря мужчина забаррикадировался в отделении "Укрпошты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпошты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина задержан. Ему было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.147 (захват и содержание лиц в качестве заложников) Уголовного кодекса Украины.



31 декабря 2017 года Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения В.Безуху в виде содержания под стражей. Защита подала апелляцию.



11 января 2018 года Апелляционный суд Харьковской области отказал в удовлетворении апелляции, оставив решение следственного судьи без изменений.



