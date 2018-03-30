Британские власти уведомили посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния Юлии Скрипаль

Британские власти уведомили посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния пострадавшей от отравления в Солсбери российской гражданки Юлии Скрипаль. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель российского диппредставительства.



"Нота МИД Великобритании соответствующего содержания посольством сегодня получена", - сказал источник.



Как информировала в четверг вещательная корпорация Би-би-си, Юлия Скрипаль находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери заявили, что ее здоровье "быстро улучшается", а состояние более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, который также пострадал в результате отравления, продолжает оставаться "критическим, но стабильным".



4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту.



Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

