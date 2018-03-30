Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро

Президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки "Исламское государство".



"Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", - сказал он.



Американский лидер пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию. "Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть", - резюмировал президент.



Сама речь Трампа была посвящена его инфраструктурному плану на общую сумму в $1,5 трлн. Глава государства при этом раскритиковал своих предшественников за то, что они истратили $7 трлн на Ближнем Востоке.



Слова Трампа полностью противоречат прошлым заявлениям американской администрации на эту тему. Так, в январе этого года вице-президент Майкл Пенс утверждал, что Вашингтон "привержен присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома ИГ, "но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана". Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон в феврале со своей стороны указывал, что хотя Соединенные Штаты в первую очередь намерены уничтожить террористов в республике, присутствие американских военных должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу, который проводится под эгидой ООН.



Во время регулярного брифинга в Госдепартаменте журналисты попросили начальника пресс-службы ведомства Хезер Науэрт прокомментировать слова Трампа. "Могу лишь сказать, что я не видела высказываний президента об этом", - ответила она. В целом, напомнила Науэрт, действующая администрация призывает другие страны делать больше для разрешения кризисов в мире. При этом Науэрт неизвестно о каких-либо изменениях политики Вашингтона по Сирии.

