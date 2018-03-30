Трамп & Ким Чен Ын: вкус «аудиенции века» портят Украиной?

Интересные изменения происходят в мире. И не только погодные. Еще полгода назад казалось, что США и КНДР стоят на пороге войны. Не дай Бог, ядерной. И вот произошло чудо: Трамп и Ким Чен Ын ждут встречи друг с другом в мае. Перед этим, в апреле, КНДР и Южная Корея проведут совместный саммит. Пхеньян намекнул на возможность ядерного разоружения. Стало понятно, что смена Тиллерсона на Помпео произошла под «корейский проект». И только все сосредоточились на «аудиенции века», как снова всплыла Украина и «русский след на американских выборах»...



Вчера произошло событие, на которое наши СМИ не обратили никакого внимания. В приграничной деревне Пханмунджом прошли переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи. Результатом этой встречи стало заявление о совместном саммите 27 апреля, в котором впервые за последние 10 лет примут участие Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. После саммита Ким Чен Ын может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.



Впервые о такой встрече было сказано во время переговоров Ким Чен Ына с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. 25-28 марта молодой глава КНДР совершил неофициальный визит в Китай. Формальной целью визита было его желание... лично поздравить китайского руководителя с переизбранием на пост главы государства.



Неформальная причина стала очевидна после сенсационного заявления Ким Чен Ына, что КНДР готова вести диалог с США по поводу ситуации на Корейском полуострове. И даже может отказаться от ядерного оружия, если США и Сеул создадут "атмосферу спокойствия".



Очевидно, что, несмотря на торговую войну и введение против китайского импорта санкций, Вашингтон и Пекин сотрудничают в более глобальном проекте, который может принести Дональду Трампу лавры, превосходящие те, что получили Джимми Картер в 70-е за посредничество при заключении Кэмп-дэвидского соглашения (о мире между Израилем и Египтом) и Билл Клинтон в 90-е, помирив через Соглашение в Осло Израиль и Палестину.



Разница между двумя процессами – тогдашними и нынешним – в том, что арабы хоть и будоражат цивилизованный мир своей террористической активностью, на тот момент не были прямой угрозой США. До 11 сентября 2001 года было еще далеко. А вот ядерное оружие КНДР – это то, чем пугают американский народ многие десятилетия. Причем больше, чем ядерными арсеналами других стран, включая Россию. Ибо в сознании простого западного человека КНДР – это обезьяна с гранатой. Ядерной...



Решить вопрос денуклеаризации (как сейчас модно говорить) на Корейском полуострове, говоря одним словом, круто. Очень круто. И Китай не случайно усердно исполняет роль посредника в потенциальных переговорах КНДР и США – фактически ту же роль, которую играла Америка в арабо-израильских конфликтах. Для Пекина это выход на новый уровень дипломатического величия

Сейчас есть информация, что подготовительные работы по будущей встрече Трампа и Ким Чен Ына проходят в Стокгольме, а Швеция активно набивается на роль не только “арендодателя помещения для встречи”, но и посредника между США и КНДР. В этом контексте министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ен Хо провел не анонсированные переговоры со шведскими чиновниками в Стокгольме самого высокого уровня

Помешает ли это “информационное испражнение” великим делам? Другими словами, не сорвет ли оно “встречу века” – США и КНДР? Сомневаюсь. Но то, что Украину применяют то ли как не совсем уместную приправу к блюду, то ли как птицу, пролетевшую над обеденным столом и ненароком на него нагадившую, почему-то не радует. Даже не знаю почему...

Решить вопрос денуклеаризации (как сейчас модно говорить) на Корейском полуострове, говоря одним словом, круто. Очень круто. И Китай не случайно усердно исполняет роль посредника в потенциальных переговорах КНДР и США – фактически ту же роль, которую играла Америка в арабо-израильских конфликтах. Для Пекина это выход на новый уровень дипломатического величия. Главной мастерской мира он уже стал. Денег – куры не клюют. Но клуб “великих и могучих” по-прежнему живет стереотипом “китайского подмастерья”. И это явно не по душе Си Цзиньпину, получившему возможность бессрочного управления КНР. Надо же что-то потомкам оставить?!Трамп о вечном правлении не мечтает, но о втором сроке, возможно, задумывается. Неизвестно, получится ли у него что-то с Северной Кореей (скорее всего, нет, ибо сказка быстро сказывается, но не столько международные дела делаются). Но то, что это информационное поле сплошь засеяно сенсациями, понятно любому пиарщику.Сенсацией, без сомнения, являются написанные Дональдом Трампом в Twitter слова, что мир и денуклеаризация Корейского полуострова могут быть достигнуты при правлении Ким Чен Ына в КНДР и что он ждет встречи с ним. “В течение многих лет и при многих администрациях все говорили, что для мира и денуклеаризации Корейского полуострова не было даже маленькой возможности. Теперь есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и для человечества. Жду нашей встречи!”, – написал американский лидер.Ни один президент до него не произносил подобных слов. Идея мирного разрешения корейского вопроса без смены там режима не рассматривалась как таковая. Более того, еще недавно, в сентябре прошлого года, и сам Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты готовы к военному решению северокорейской проблемы.При этом он добавил, что проблема ядерной программы КНДР должна была быть решена еще много лет назад. “Тогда с ней можно было разобраться намного проще, чем сейчас. Ряд администраций до меня оставили беспорядок, но я все исправлю”, – пообещал Трамп.Мировое сообщество вздрогнуло от таких слов. И на биржах произошло краткое эмоциональное падение всего и вся. Понятно, что в условиях “маленькой ядерной войны” ни размер капитала, ни норма прибыли не имеют значения. И это стало очевидно.Но маятник внезапно качнулся в противоположную от ненависти сторону. Конечно, до любви тут еще как до неба. Не идет речь даже о взаимопонимании. Но как минимум лидеры КНДР и США могут впервые встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Это уже не просто сенсация, а супер-мега-сенсация.Не удивительно, что за право проведения такой встречи началась борьба, сравнимая с состязанием государств за право принимать у себя олимпиады, мундиали, глобальные саммиты и т.п. Вперед пока вырвались скандинавские страны. На их стороне традиция посредничества в подобных переговорах. Не случайно исторический договор между Израилем и Организацией освобождения Палестины, ставший основным документом по урегулированию израильско-палестинского конфликта, был подписан в Осло, а переговоры проходили под эгидой Норвегии.Сейчас есть информация, что подготовительные работы по будущей встрече Трампа и Ким Чен Ына проходят в Стокгольме, а Швеция активно набивается на роль не только “арендодателя помещения для встречи”, но и посредника между США и КНДР. В этом контексте министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ен Хо провел не анонсированные переговоры со шведскими чиновниками в Стокгольме самого высокого уровня. В частности, с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и министром иностранных дел Маргот Вальстрем. И произошло это через неделю после того, как президент США согласился на исторический саммит с северокорейским лидером. О чем отдельно с гордостью сообщил МИД Швеции.Шведы тут же вспомнили, что их либеральная и нейтральная по взглядам страна имеет давние связи с Северной Кореей. Ее дипломатическое представительство в Пхеньяне, которое было открыто в 1975 году, стало первым западным посольством, созданным в КНДР. И много лет представляет интересы США, Канады и Австралии.Конкурентом Швеции на данном фронте стала Финляндия. Пока шведский премьер “хороводил” северокорейскую делегацию, в Хельсинки прошла тайная встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи. На ней присутствовал заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг, отвечающий за связи между Пхеньяном и Вашингтоном. Кто представлял американскую сторону, осталось тайной.Однако все тайное рано или поздно становится явным. Уже не является секретом, что причиной отставки Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря стали разногласия по КНДР. А вовсе не якобы где-то сказанная им обидная фраза в адрес президента.Парадоксальность ситуации в том, что, по данным Reuters, раньше именно Тиллерсон был сторонником переговоров с Пхеньяном, тогда как Трамп хотел оказывать максимальное давление на Ким Чен Ына. Даже запугивая его “военными последствиями”.Но потом ситуация изменилась, и осторожный Тиллерсон якобы начал тормозить контакты с посредниками (скорее всего, китайскими), которые предлагали устроить встречу лидера свободного мира с лидером державы-изгоя №1.Накануне своей отставки, Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что не знает о намерениях президента страны Дональда Трама провести переговоры с КНДР и не слышал ни о каких телефонных звонках на сей счет. Другими словами, он не подтвердил слова президента о том, что КНДР предложила США переговоры. И попросил обращаться за разъяснениями в Белый дом.Вполне логично, что в этой ситуации на пост главы Госдепа был назначен человек, который много знает, но мало говорит, в силу многолетней привычки, и к тому же пользуется на сегодняшний момент полным доверием Трампа – директор ЦРУ Майк Помпео.Компанию кадровому спецслужбисту Помпео составил “профессиональный ястреб” – новый помощник по нацбезопасности президента США Джон Болтон. Болтать он умеет. Говорит ярко. Порой от его высказываний отдает “жириновщиной”. Но как шоумену, который может “держать аудиторию” в кромешной дипломатической тишине, ему нет равных.В общем, судя по всему, у Трампа наметилась большая игра. И как только это стало очевидно, на информационном горизонте снова возникла... Украина. Из сундука времен президентских выборов извлекли слегка присыпанных пылью персонажей. Reuters сообщила, что партнер Пола Манафорта Рик Гейтс контактировал в ходе президентской кампании в США с помощником Манафорта Константином Килимником. А этот самый Килимник не просто работал на Януковича в команде Манафорта, а, возможно, выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту России Владимиру Путину.Имя Килимника всплывало в контексте дела Манафорта в прошлом году. Его прополоскали американские антитрамповские СМИ, разыскали журналисты в Украине, даже записали с ним интервью, но в сухом остатке получилась пустышка, которая ничего не доказывала.Реанимировать почти умершую тему с Килимником удалось благодаря приговору бывшему адвокату по делу Юлии Тимошенко Александру Ван дер Зваану, который в начале этого года признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.Где Тимошенко, где Трамп и выборы в США, где Ван дер Зваан?! Который, между прочим, женился на дочери миллиардера Германа Хана Еве, и Килимник для связей с российским олигархатом был ему, мягко говоря, как пятая нога зайцу. Но эта новость позволила обновить тему “российского вмешательства” в американские выборы, и напомнить, что Манафорт все еще находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. А судебное разбирательство в отношении него начнется уже летом.Помешает ли это “информационное испражнение” великим делам? Другими словами, не сорвет ли оно “встречу века” – США и КНДР? Сомневаюсь. Но то, что Украину применяют то ли как не совсем уместную приправу к блюду, то ли как птицу, пролетевшую над обеденным столом и ненароком на него нагадившую, почему-то не радует. Даже не знаю почему...