В Украине запустили 4G

Два украинских мобильных оператора в пятницу, 30 марта, запустили связь 4G в крупнейших городах страны. Об этом говорится на страницах компаний lifecell и Vodafone в Facebook. На странице lifecell говорится, что оператор первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к нему, нужны лишь SIM-карта и смартфон, поддерживающие 4G/LTE.



Судя по карте, покрытие 4G пока точечное. Новый стандарт запущен в ряде крупнейших городов: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.



Компания Vodafone на своей странице в Facebook сообщила, что Киев, Львов и Харьков уже с 4G. Остальные крупные города обещают подключить уже сегодня.



Стоит отметить, что это пока точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц, основное покрытие 4G операторы начнут разворачивать в июле на частоте 1800 МГц.

