Tesla отзывает более 120 тысяч электромобилей

Tesla объявила об отзыве 123 тысяч электромобилей Model S, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.



Причина отзыва — возможная коррозия болтов гидроусилителя из-за контакта с солями кальция или магния, которые во многих странах мира входят в состав противоледного реагента.



Под отзыв подпадают Model S, выпущенные до 2016 года.



Tesla подчеркнула, что даже в случае разрушения болтов из-за коррозии водитель не потеряет управление, но ему придется прикладывать больше усилий для поворота руля.



Tesla заявила, что каких-либо происшествий или травм, связанных с этим недостатком (возможной коррозией болтов гидроусилителя — прим. «Медуза»), зафиксировано не было, отзыв проводится в качестве меры предосторожности.



Tesla начала поставки Model S в июне 2012 года. На базе Model S был выпущен кроссовер Model X.



В феврале Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке в 675 миллионов долларов. Убытки глава компании Илон Маск объяснил, в числе прочего, трудностями с производством аккумуляторных батарей для Model 3 — самого доступного на настоящий момент электромобиля Tesla.

