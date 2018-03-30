Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудейскую общину Украины с Песахом, который будет отмечаться с вечера пятницы.



"На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым. В борьбе против российской агрессии за суверенитет и независимость нашей страны мы отстаиваем человеческое достоинство и свободу, боремся за идеалы правды и справедливости", - говорится в поздравлении П.Порошенко, обнародованном на сайте главы государства в пятницу утром.



Он также отметил, что деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, "а наше единство - залог мира и процветания Украинского государства".



Песах (праздник в память исхода из Египта) - восьмидневный праздник весны - начинается накануне 15-го дня месяца нисана по еврейскому лунному календарю.



Песах ("прохождение мимо") получил такое название в память о том, как, согласно Пятикнижию, ангел смерти проходил мимо домов иудеев, поражая только египетских первенцев. Чтобы ангел мог отличить еврейские дома от египетских, каждой еврейской семье было велено заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей. Только после смерти всех египетских первенцев фараон сдался и позволил евреям покинуть Египет.



Казнь первенцев - последнее из 10 описанных в Пятикнижии бедствий, которые обрушились на египтян за отказ фараона освободить порабощенных сынов Израилевых.



До наступления пасхальной недели в доме и на всех других принадлежащих еврею территориях собирают все квасное (хамец) и сжигают в последнее утро перед Песахом. Во время пасхальной недели хамец в пищу не употребляется. Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза - седер ("порядок"), которая устраивается в первую и во вторую ночь праздника.

