Telegram объявил о привлечении 850 миллионов долларов на втором этапе ICO

Компании TON Issuer и Telegram Group, которыми управляют братья Павел и Николай Дуровы, отчитались о привлечении 850 миллионов долларов на втором этапе ICO (первичное размещение токенов).



Соответствующее уведомление, пишут «Ведомости», было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).



Средства привлекались на развитие мессенджера Telegram и его блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), следует из документов.



Во втором раунде ICO участвовали 94 инвестора, данные о которых не раскрываются. Минимальная сумма инвестиций составила 1 миллион долларов.



Таким образом, пишут «Ведомости», на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram собрано 1,7 миллиарда долларов.



Инвестор, чей фонд участвовал во втором этапе ICO, рассказал «Ведомостям», что Telegram планирует до конца года провести и третий раунд инвестиций, но его сроки пока неизвестны.



Ажиотажного спроса как на предпродаже, так и на новом этапе не было отмечают два собеседника «Ведомостей», чьи фонды инвестировали в Telegram. На этапе предпродажи два источника «Ведомостей» утверждали, что Telegram получил заявки на $3,8 млрд. Впрочем, и сейчас спрос был высоким, говорит один из инвесторов второго раунда.



Первый этап ICO Telegram проводил с конца января по середину февраля. Тогда, как следует из документов, направленных Дуровыми в SEC, удалось привлечь 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Как сообщали «Ведомости», одним из инвесторов стал Роман Абрамович. По данным источников издания, бизнесмен мог вложить в Telegram около 300 миллионов долларов.



Об инвестициях в проекты Дуровых, напоминает РБК, публично объявляли основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин, а также сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.

