Жебривский об отдыхе в ОАЭ: могу себе позволить

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.



Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мирнограде, сообщают «Новости Донбасса».



«1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч (за год) заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее. Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил», – сказал Жебривский.



22 марта фотографии с отдыха Павла Жебривского опубликовал телеведущий Сергей Иванов в Facebook.

