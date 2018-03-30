Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю своих социальных сетей за пять лет, предыдущие телефонные номера и адреса электронной почты, сообщает телеканал CNN.



"Проверка по социальным сетям может быть инициирована для противодействия терроризму, в частности после теракта в калифорнийском городе Сан-Бернардино в 2015 году. Ранее подобная информация запрашивалась только у заявителей, побывавших в регионах, контролируемых террористическими организациями", - передает CNN.



Общественное обсуждение новой инициативы продлится в течение 60-ти дней. В случае принятия она коснется почти 15 млн человек, которые обращаются за визой США ежегодно, абсолютное большинство из которых - туристы и те, кто едет в страну с целью бизнеса или образования.



В 2016 году США посетило 75,6 млн иностранных гостей, страна стала второй в мире по популярности у туристов после Франции.

