Напряжение между США и РФ уже очень близко к уровням "холодной войны", - ООН

В ООН заговорили о возвращении к напряженности ситуации в стиле "холодной войны" между США и Россией на фоне массового выдворения российских дипломатов другими странами.



Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщает AFP.



"Я думаю, что мы приближаемся к ситуации, которая во многом похожа на то, как мы жили во время "холодной войны", - подчеркнул он.



Гутерриш отметил, что он "очень обеспокоен" отсутствием механизмов для ослабления напряженности, таких как специальные каналы обмена информацией между Вашингтоном и Москвой, которые были ликвидированы после окончания "холодной войны".



"Я считаю, что пришло время для таких мер, которые бы гарантировали эффективную связь и возможность для предотвращения эскалации", - подытожил Гутерриш.

