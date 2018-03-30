В Минобороны заявили о миллионных убытках из-за НАБУ и САП

Заместитель министра обороны Игорь Павловский раскритиковал действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу о закупке топлива на Минобороны у компании Трейд Коммодити. "С момента задержания никаких следственных действий НАБУ и САП не проводят. Меня и офицеров с момента задержания не вызывают на допросы. Был бы у нас независимый Антикоррупционный суд - дело бы давно было закрыто. Это дутое дело, и я очень жду, когда в суде у меня будет возможность разбить все обвинения", - заявил Павловский в интервью изданию Цензор.нет.



Как ранее уточнил адвокат одного из инвесторов Трейд Коммодити Виталий Каско, даже после заключения дополнительных соглашений с Минобороны цены на топливо от этой компании были самыми низкими на рынке государственных закупок. По его словам, даже НАБУ покупало топливо дороже у коммерческих структур, чем военные.



Павловский подтверждает заявление адвоката. "В Минобороны топливо мы купили дешевле, чем НАБУ, примерно от 500 до 2200 гривен за тонну!"



Более того, в результате таких действий НАБУ дальнейшие закупки топлива вообще были сорваны и назначены новые торги, что в свою очередь привело к приобретению топлива по значительно более высоким ценам.



"Ущерб Минобороны от вмешательства НАБУ в поставку топлива составляет 362 миллионов гривен… потому что торги не состоялись. Это цена того, что разорваны выгодные сделки и зашли новые поставщики, перестраховывающие риски, зная, что к ним могут прийти правоохранители! Вместо прозрачности и скидок цены на топливо после вмешательства НАБУ подскочили, потому что с нами заключают соглашения с учетом возможных колебаний. Вот такой результат. Никакой коррупции не нашли, потому что ее нет. Нет никаких доказательств, чтобы кто-то в Минобороны брал деньги, поэтому они решили тех, кто подписывал документы в соответствии со служебными обязанностями, на всю страну объявить преступниками", - сказал Павловский.

