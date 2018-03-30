В "Нафтогазе" подсчитали потери Украины от "Северного потока-2"

Экономические потери Украины от запуска "Северного потока-2" могут составить примерно 3 млрд долларов. Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН. По его словам, речь идет о потере 3% ВВП. Поэтому Украина должна настойчиво отстаивать свои экономические интересы.



Он уверен, что уменьшение объемов транзита газа повышает военные риски для страны, поэтому важно сохранить транзит в ЕС.



Витренко добавил, что в скором будущем ожидается решение ЕС, которое может повлиять на строительство "Северного потока 2". Для этого Украина должна лоббировать свои интересы в Европе.



"С другой стороны, есть домашняя работа, то есть мы должны в Украине сделать определенные шаги для того, чтобы уменьшить риск построения этого "Северного потока 2", - резюмировал Витренко.

