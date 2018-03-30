Болгария не будет высылать российских дипломатов

Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает Укринформ.



Отмечается, что такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.



На заседании постановили, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".



Также было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии.

