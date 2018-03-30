Доказан риск смерти от победы любимой команды

Наблюдения за жизнью болельщиков команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) показали, что просмотр матчей за телевизором или на стадионе повышает частоту развития сердечных приступов. Об этом сообщается на сайте Кардиологического института Монреаля.



Канадские ученые выявили связь между обострением сердечно-сосудистых заболеваний и важными хоккейными матчами. Для этого они сравнили статистику обращений в больницы с календарем побед хоккейных клубов. Оказалось, что риск инфарктов у мужчин значительно возрастает после побед любимой команды, особенно если это домашний матч.



Исследователи также пришли к выводу, что наиболее яркие победы клуба увеличивают вероятность получить инфаркт на 40 процентов. Причем повышенный риск заболеваний вызывают победы, а не поражения любимой команды.

