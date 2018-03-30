ГМС: За три месяца оформлено 1,4 млн загранпаспортов

В Украине с начала 2018 года оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины в пятницу, 30 марта.



"С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате Украина до сих пор остается около 675 тысяч документов", – говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас на сайте миграционной службы введена новая форма обращения, которой могут воспользоваться граждане, которые не получили своевременно заграничный паспорт.



"Если срок выдачи документа истек, и паспорт не персонализирован на Полиграфкомбинате Украина, миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения", – отметили в ГМС.

