Медведчук: Поиск любой моей причастности к Савченко, Рубану и к их делу —полный абсурд

В интервью ВВС лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук прокомментировал обвинения генерального прокурора в адрес движения, рассказал, как освобождал Надежду Савченко и какое отношение к «Украинскому выбору» и обмену пленными имел Владимир Рубан.



В.Медведчук уверен: генеральный прокурор не имеет права делать тех публичных заявлений, которые прозвучали из его уст.



«Тот мозговой центр, который ищет господин Луценко, — это не я и не "Украинский выбор". Я уверен, что генпрокурор Украины не имеет права делать подобных публичных заявлений. Заявления такого толка и содержания, которые мы слышим от господина Луценко, являются политически мотивированными. На сегодняшний день я изучаю основания для того, чтобы обратиться в суд к господину Луценко о защите чести и достоинства. Как только эти основания будут установлены, я это, безусловно, сделаю», — сообщил Виктор Медведчук.



Политик подчеркнул: с Надеждой Савченко «никогда в жизни у него вообще никаких контактов не было».



«Я занимался вопросом освобождения Савченко и считаю, что сделал очень многое для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину. Ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться, я не считал это необходимым для себя», — сообщил лидер «Украинского выбора».



В.Медведчук также рассказал, какое отношение к «Украинскому выбору» и обмену пленными имел Владимир Рубан.



«Что касается господина Рубана, то когда-то, в 2013 году, он действительно имел отношение к определенным мероприятиям "Украинского выбора", о чем я, кстати, тогда не знал, потому что в тех мероприятиях, в которых он принимал участие, я не участвовал. Тогда я вообще не знал, кто такой Рубан. Когда начался конфликт на востоке Украины, и я занялся обменом пленными, я узнал о том, что существует такой человек, который тоже занимается обменами, и у него почему-то возникли претензии ко мне. Он считал, что, учитывая мои отношения с президентом Российской Федерации господином Путиным, мне было бы очень просто и легко решить все вопросы без каких-либо переговоров. Естественно, это была примитивная оценка серьезной проблемы. Я не обращал на это внимания, хотя эта критика нарастала и в какой-то момент дошла до оскорблений и обвинений в мой адрес. Наконец, в 2016 году он как-то обратился по поводу проведения обмена: у него якобы было согласие представителей оккупированной территории Донецка на определенный обмен, и такую готовность нужно было организовать здесь. Представители СБУ попросили меня принять его, я его принял, мы с ним поговорили. Но потом выяснилось, что никакой договоренности там не было, и этот обмен не состоялся. Больше я с ним не поддерживал никаких отношений, у нас не было никаких контактов», — сообщил Медведчук.



Политик особо подчеркнул: поиск любой его причастности к Савченко, Рубану и к их делу считает полным абсурдом.



«Любые заявления на эту тему — это политический заказ, политические инсинуации, не более того», — уверен Виктор Медведчук.

