Все основные криптовалюты продолжают стремительно дешеветь

5 из 5 основных криптовалют по объему капитализации дешевеют в пятницу. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap, передают Українські Новини.



В частности, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 6,54% до 7,1 тыс. долларов, Ethereum - на 6,11% до 395 долларов, Ripple - на 7,39% до 0,5121 долларов, Bitcoin Саsh - на 6,97% до 750 долларов и Litecoin - на 1,85% до 121 доллара.



Капитализация Bitcoin составляет 120,8 млрд долларов, Ethereum - 38,9 млрд, Ripple - 20 млрд, Bitcoin Саsh - 12,7 млрд, Litecoin - 6,7 млрд долларов.



Объем операций за прошедшие сутки составил: Bitcoin - 7,2 млрд долларов, Ethereum - 2,2 млрд, Ripple - 0,5 млрд, Bitcoin Саsh - 0,5 млрд, Litecoin - 0,5 млрд долларов.

