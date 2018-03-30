NASA запускает новую миссию ради "охоты" на планеты

NASA готовит к запуску новую миссию Transiting Exoplanet Survey Satellite, которая предназначена для поиска новых планет на орбитах вокруг близлежащих звезд. В настоящее время завершаются подготовки к запуску, который состоится 16 апреля. Об этом пишет Bloomberg.



Известно, что 15 марта состоялась проверка систем аппарата. Она подтвердила, что спутник готов к запуску.



Перед началом миссии аппарат будет заправлен топливом, после чего его разместят внутри обтекателя отсека полезной нагрузки ракеты Falcon 9 компании SpaceX.



Запуск произведут с площадки Комплекса 40 Базы ВВС США, которая располагается на мысе Канаверал во Флориде в США.



Продолжительность запланированной миссии спутника состалвяет два года. Он оснащен четырьмя широкоугольными камерами, которые позволят ему наблюдать 85 процентов пространства вокруг.

