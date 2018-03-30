Более 13 тысяч бойцов ВСУ получили ранения на Донбассе за время АТО

За время проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения более 13 тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время сборов паралимпийской сборной, сообщает "РБК-Украина"



Он отметил, что Украина сейчас переживает очень непростые времена, ведь должен защищать свою землю от российской агрессии.



"Украинцы хоронят своих героев, более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне, они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное - они нуждаются в психологической помощи", - подчеркнул Порошенко.

