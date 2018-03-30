Врачи Британии нашли гонорею, которая ничем не лечится

Первый случай гонореи, резистентной ко всем видам терапии, зарегистрирован в Британии. Болезнь диагностировали у мужчины, который обратился к врачу с жалобой на характерные симптомы, пишет Spiegel.



Больному первоначально прописали стандартные для таких случаев антибиотики: азитромицин и цефтриаксон. Но они не помогли, и теперь пациента лечат инъекциями антибиотика эртапенема, который гораздо сильнее.



Врачи отмечаю, что эти лекарства также не помогают. Все предыдущие устойчивые штаммы гонореи при комплексной терапии поддавались излечению. В данном случае с болезнью не справился даже коктейль из антибиотиков.



По данном факту управление здравоохранения Англии обнародовало доклад, в котором говорится, что пациент с резистентным штаммом заразился во время поездки в Юго-Восточную Азию.



Затем мужчина имел половые контакты с британками. Власти страны опасаются эпидемии. Сейчас специальные службы отслеживают все контакты больного, чтобы найти его партнерш и не дать болезни распространиться.

