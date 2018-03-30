Чехия выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина
Чехия экстрадировала США россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в организации хакерских атак на сайты американских компаний, сообщает Reuters ссылкой на источник в полиции Чехии.
Адвокат Никулина Мартин Садилек подтвердил РИА «Новости» эту информацию.
Как сообщил Садилек, Никулин в ночь на 30 марта был отправлен из Чехии в США.
Он отметил, что об экстрадиции узнал из сообщений СМИ, поскольку минюст не проинформировал его о принятом решении.
Источник: РИА "Новости"
15:48