Чехия выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина

Чехия экстрадировала США россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в организации хакерских атак на сайты американских компаний, сообщает Reuters ссылкой на источник в полиции Чехии.



Адвокат Никулина Мартин Садилек подтвердил РИА «Новости» эту информацию.



Как сообщил Садилек, Никулин в ночь на 30 марта был отправлен из Чехии в США.



Он отметил, что об экстрадиции узнал из сообщений СМИ, поскольку минюст не проинформировал его о принятом решении.



