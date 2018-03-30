Сытник рассказал про уголовное дело в отношении Холодницкого

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.



"Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца…", - сказал он в интервью интернет-изданию "ZN.UA".



А.Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Н.Холодницкого, содержатся данные о "сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".



"Речь не только о прокурорах. Но о прокурорах – особенно. Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит "наверх" проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится", - пояснил директор НАБУ.



Кроме того, по его словам, на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. "В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого", - указал А.Сытник.



Он сообщил, что также было зафиксировано подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний.



Директор НАБУ отметил, что признаком, указывавшим на неправомерные и ненадлежащие действия со стороны руководителя САП, было то, что постоянно тормозились расследования, месяцами не подписывались необходимые процессуальные документы, некоторые подозрения не подписывались в течение полутора-двух лет



В качестве примера А.Сытник привел дело по переуступке долга частной компании за электроэнергию, поставленную "Черкассыоблэнерго" промышленным потребителям, где подозрение не подписывалось больше года.



"По одному из дел о закупках топлива для "Укрзализныци" мы прошли в хозяйственных судах три инстанции. Признали сделки между WOG и "Укрзализныцею" недействительными. Установили нарушения при их заключении. Когда мы отправляли подозрение в САП, нам выдвинули условие: выиграете суды – и мы подпишем. Выиграли суд, выиграли апелляцию… А подозрения так и не подписаны", - рассказал он.



Говоря о деле по хищениям в одесской мэрии, А.Сытник указал, что когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты "очень быстро и организованно разъехались", а отдельные сидели за границей почти два месяца, дистанционно "решая вопросы" с судами. "Здесь у нас есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, владел информацией об их перемещениях, которой следствие не владело", - отметил он.

