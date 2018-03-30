Кличко дал четкое распоряжение привести в порядок парковочную сферу столицы – Симонов

Киевская администрация получит полномочия штрафовать нарушителей правил парковки после вступления в силу соответствующего закона, инициированного мэром столицы Виталием Кличко и вчера подписанного президентом. Об этом директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской администрации Сергей Симонов заявил в прямом эфире программы “Утро” на телеканале NewsOne.



“Президент подписал закон о парковке. Хочу напомнить, что разработан законопроект был по инициативе Виталия Кличко, который дал четкое распоряжение навести порядок в этой сфере. Закон дает полномочия местным органам власти на эвакуацию автомобилей, а также позволяет штрафовать нарушителей собственными силами без привлечения полиции”, — заявил Симонов.



По его словам, закон вступит в силу через 180 дней со дня подписания. То есть начнет действовать уже летом.



“У нас зимой в первую очередь именно из-за водителей, которые неправильно парковались, были заторы по городу. Техника не могла почистить улицы от снега. Считаю, что теперь такой проблемы у нас в столице не будет”, — отметил глава Департамента транспортной инфраструктуры.



Также Сергей Симонов поднял тему столичных парковщиков-нелегалов. Напомним, что с августа в Киеве вся оплата за стоянку проходит только в безналичной форме.



“У киевских водителей есть возможность оплатить парковку через мобильное приложение, СМС, карточку, паркомат. Хочу еще раз напомнить: если вы увидите "парковщика", то он работает незаконно. Мы с ними воюем, проводим совместные рейды с полицией, задерживаем этих горе-парковщиков”, — рассказывает Симонов.



Напомним, что 29 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий новые правила парковки транспортных средств и взыскания штрафов за их нарушение. Закон предусматривает ответственность за нарушение правил остановки, стоянки и парковки путем фото- и видеофиксации нарушений. А также значительно расширяет полномочия местной власти.

