К 9-летней девочке прилипают утюги и мобильные телефоны

Украину удивила 9-летняя Виктория Маричева – девочка-магнит из Тростянца Сумской области. К ней прилипают металлические предметы – монеты, навесные замки, мобильные телефоны. Свой талант девочка показала в программе «Круче всех», которая выходит на «Интере».



Но когда к девочке прилип 3-килограммовый утюг, ведущие программы и зрители в зале потеряли дар речи. Ведущий программы Андрей Доманский попробовал оторвать предмет от Виктории. На видео видно, что ему пришлось приложить усилие, чтобы сделать это – утюг буквально притягивало к девочке. Виктория даже попрыгала – предмет даже не сдвинулся с места.



- Способность притягивать предметы есть у бабушки и чуть-чуть у мамы, – рассказала Виктория.



- На мне может висеть кусок рельсы, – рассказала бабушка девочки Ольга Лазаренко. –Этому невозможно научиться. Этот дар от природы.



Смотрите новый выпуск программы «Круче всех» об удивительных детях на «Интере» в это воскресенье, 1 апреля, в 18.00.







Ещё один участник «Круче всех» – 10-летний знаток оружия Дмитрий Рыбницкий из Сумской области в программе признался, что ему приходилось продавать оружие.



- У меня все экземпляры оружия игрушечные. Пока возраст не позволяет приобрести настоящее, - пожаловался Дима. – Я даже научился делать оружие изо льда и продавали его.



- Цены есть?, – поинтересовался ведущий программы Андрей Данилевич.



- Есть. Небольшие.



- Пистолет надо было мне достать. Сколько будет стоить?



- Одна печенька, – ответил мальчик. – Нас в школе кормят правильной едой. Поэтому печенье – это дефицит.



