Светлана Тарабарова взяла в новый клип крутых детей

Известная певица Tarabarova на съемках талант-шоу «Круче всех», которое выходит на «Интере» каждое воскресенье в 18.00, нашла героев для своего нового клипа. Светлана Тарабарова пришла на шоу, чтобы поддержать юных талантов. Но с кем из участников проекта ей придется выступать, певица не знала. Ее ждал сюрприз: когда артистка вышла на сцену, то увидела там не юных музыкантов или танцоров, как ожидала, а троих детей со скакалками в руках! 9-летний Павел Гавриченко, 10-летняя София Малюга и 8-летняя Ксения Наумова всерьез увлечены скипингом – прыжками со скакалкой. Их невероятные трюки превратили выступление Tarabarova с хитом «Цунами» в яркое шоу. Певица настолько впечатлилась талантом, энтузиазмом и обаянием юных скиперов, что прямо на сцене «Круче всех» пригласила их сняться в своем новом клипе.



«Их задор, молодость и мастерство идеально подходят для моей песни, – рассказывает Светлана Тарабарова. – А так как новый клип – со спортивным уклоном, то выступление скиперов стало в нем одним из ярких эпизодов. Несмотря на то, что клип был уже практически готов к съемке, нам удалось интегрировать ребят в несколько сцен. А они, в свою очередь, показали себя настоящими профи и с честью выдержали все испытания».



За три часа работы на съемочной площадке вместе с командой Tarabarova эти дети продемонстрировали невероятное трудолюбие и еще раз подтвердили: в своих умениях они – круче всех. Паша, Соня и Ксюша в новом клипе певицы показали не только свое мастерство скиперов, но и прекрасные танцевальные данные. По словам их родителей, дети в полном восторге от участия в этих съемках. «В клипе они снимались впервые, – рассказывает мама Паши Гавриченко, Екатерина. – Конечно, у них осталась масса впечатлений после съемок. Паша говорил, что ему даже не верилось, что все это с ним происходит на самом деле».



Tarabarova обещает, что ее новый клип будет особенным – масштабным, ярким, добрым и позитивным. И, безусловно, трюки скиперов добавят этому видео ярких красок.



«Премьера клипа состоится в начале апреля, и это будет самый масштабный клип этого года, – говорит Светлана. – Спорт, танцы, скиперы, световое шоу и масса спецэффектов – эмоции переполняют. Ждем премьеру и остаемся на светлой стороне музыки».



Ну что ж, с нетерпением ждем выхода нового клипа Tarabarova с юными звездами «Круче всех»!







А уже в это воскресенье, 1 апреля, в 18:00 на «Интере» в новом выпуске «Круче всех» телезрителей будут удивлять и вдохновлять своими необычайными способностями новые участники проекта! Закалять характер известных телеведущих Андрея Доманского и Андрея Данилевича будут сразу девять талантливых, непредсказуемых и непоседливых детей: 8-летний мастер трюков на батуте Андрей Кучеренко; 4-летний астроном Захар Захаренков; виртуозы цирковой дрессуры животных сестры Главацкие – София (12 лет), Влада (9 лет) и Ева (4 года); самая юная чемпионка Украины по черлидингу – 5-летняя Юстиниана Муха; самый маленький ди-джей Украины – 10-летняя Юлиана Попович; 11-летний художник Вадим Тульчевский и его ровесница – мастер скороговорок Мария Аглоткова. В этой программе на сцене появится даже настоящий верблюд! Не пропустите!

