В воскресенье на Украине будет тепло

В ближайшие сутки на территорию Украины будет поступать теплая воздушная масса с юго-запада, в западных областях атмосферные фронты обусловят дожди, местами сильные, сообщает Укргидрометцентр. На Левобережье Украины существенных осадков не ожидается, на остальной территории пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°, в западных областях и на севере Левобережья 9-14° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 1-6° тепла.



В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 апреля самая высокая температура днем была +20,3 в 2016 году, самая низкая ночью -8,7 в 1931 году.



2 апреля ночью небольшие дожди, в западных областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, днем в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях без осадков, на остальной территории небольшой, на востоке умеренный дождь.



Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 3-8° тепла, в западной части 0-5° тепла; днем в западных, северных и Винницкой областях 5-10°, на остальной территории 9-14°; в Карпатах в течение суток 1-6° мороза.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9° тепла.

