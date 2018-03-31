Порошенко потратил на отдых почти три миллиона

Президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации за 2017 год указал расходы на туристические услуги в общей сумме около 2,736 млн гривен. Согласно данным электронной декларации главы государства, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, расходы на туристические услуги в 2017 году составили 1320930 гривен и 1414919 гривен.



Кроме того, как расходы на услугу проживания задекларированы 1179270 гривен. При этом указано, что все эти расходы осуществлены в Украине.



В декларацию Петра Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95476 грн, потраченные в Бельгии.



В январе нынешнего года стало известно, что Петр Порошенко отдохнул на Мальдивах. Информацию о частной поездке подтвердила пресс-служба президента Украины.



Позже в СМИ появилась инфоормация о том, что чартер с президентом и его семьей вылетел из Киева 1 января и вернулся обратно 8 января с Мальдив. Недельный отдых якобы обошелся в 500 тысяч долларов и был профинансирован из личных средств Порошенко.



В пятницу, 30 марта, Порошенко обнародовал декларацию за 2017 год, указав, что поездка на Мальдивы обошлась ему в два раза дешевле тех цифр, которые фигурировали в СМИ.

