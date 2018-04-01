Отмечается 100-я годовщина геноцида азербайджанцев

В Азербайджане люди отмечают 100-ю годовщину геноцида, учиненного против их соотечественников. Ежегодно 31 марта в стране чтят память жертв тяжкого преступления, учиненного против азербайджанцев. В марте-апреле 1918 года вооруженные отряды, состоящие из большевиков и шовинистских армянских дашнаков под предлогом установления советской власти в Азербайджане учинили массовые кровопролития против местного населения. Эти бойни произошли в Баку, Гяндже, Губе, Шамахы, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле и в десятках других городах Азербайджана.

В результате более 50 тысяч человек были убиты за национальную и религиозную принадлежность.



В связи со 100-летием геноцида азербайджанцев было организовано массовое шествие в Мемориальный комплекс геноцида в городе Губа. Участники в своих лозунгах выдвинули требование дать правовую оценку геноциду, учиненному в 1918 году в Азербайджане. Исторические факты также свидетельствуют о том, что большевики, совершившие государственный переворот в царской России, подписав официальное соглашение с армянской националистической партией «Дашнакцутюн», начали претворять в жизнь план оккупации недавно обретшего независимость Азербайджана. Массовая резня азербайджанцев, установивших первое демократическое государство на Востоке, было составной частью этого плана. А убитыми были безоружные люди, старики, женщины, дети.



Организация шествия в Губе не случайно. Несколько лет назад во время проведения земляных работ здесь было обнаружено массовое захоронение, где были останкисотен людей. В результате исследований было установлено, что захороненные здесь более 400 человек являются жертвами геноцида 1918 года.



В Губе состоялась также научная конференция на тему «Уроки геноцидов». Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что в отношении азербайджанцев было совершено много исторической несправедливости. По его словам, несмотря на то, что в начале прошлого столетия азербайджанцы были подвергнуты со стороны армянских националистов геноциду, массовой резне, депортациям, этнической чистке и террору, никакой политико-правовойоценки эти события не получили. «Потому что каждый раз они совершали свои коварные намерения опираясь на своих покровителей, иными словами, центральную власть, хозяев реальной силы и с их участием. Это было именно так в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 годах и в последующий период. И по этой причине факты геноцида скрывались или же были представлены в искаженной форме, научно-исследовательские работы проводились под жестким административно-идеологическим контролем. Не позволяли сохранить в памяти будущих поколений горькие страницы прошлого, чтобы народ смог извлечь урок из своей истории. В результате в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века армянский экспансионистский шовинизм вновь поднял голову, азербайджанский народ вновь подвергся тяжким испытаниям, депортации, этнической чистке, оккупации,была пережита такая ужасная трагедия, как Ходжалинский геноцид», - отметил Али Гасанов.



Помощник Президента подчеркнул, что все передовые мировые силы, общественные, политические, научные и культурные деятели должны вести решительную борьбу против этнической, расовой и религиозной нетерпимости, приводящих к геноцидам, а также всех явлений, порождающих вражду.



Существует вполне достаточно исторических фактов, подтверждающих геноцид азербайджанцев. Архивные документы и большое количество фотоснимков еще раз продемонстрированы и на организованной в Губе выставке. Подход азербайджанской стороны к этому историческому факту однозначный: подобные преступления никогда не должны повториться, и в каждой стране этническое, культурное и конфессиональное разнообразие должны быть восприняты как национальное достояние, мультикультурализм и толерантность, должны стать образом жизни общества. Как это имеет место в Азербайджане.



Источник: АЗЕРТАДЖ



