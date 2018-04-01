В начале недели немного похолодает

В ближайшие сутки, 2 апреля, на Украине ожидается влажная погода с постепенным похолоданием, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях ожидается мокрый снег и дождь, на остальной территории местами небольшие, днем в восточных, Днепропетровской и Запорожской области умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью около 0°, днём 2-7° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днём 10-15°; в северных областях в течение суток 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° мороза.



В Киеве местами небольшой дождь, температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 6-8°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 апреля самая высокая температура днём была зафиксирована на отметке 23,1 градуса тепла в 2017 году, а самая низкая ночью на отметке 8,8 градусов мороза в 1931 году.



Во вторник, 3 апреля, на Украине без осадков, лишь ночью в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, на востоке 1-6° тепла; днём 7-12°, в западных областях и в Одесской области 11-16°.



В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём около 10°.

