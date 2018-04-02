В США создали прототип экзоскелета для лыжников

Американский стартап под названием Roam Robotics разработал прототип экзоскелета, предназначенного для любителей катания на лыжах.



Как пишет N+1, представленный прототип экзоскелета состоит из рюкзака, в котором размещается блок питания, и двух конструкций, которые крепятся к ногам лыжника и работают с помощью мягких пневматических актуаторов. При сгибании колена актуатор наполняется воздухом, и устройство таким образом работает в качестве амортизатора, смягчая напряжение в мышцах. Как утверждают создатели, использование экзоскелета позволит лыжникам кататься дольше и быстрее, не испытывая чувства усталости. Вероятно, эта разработка может пригодиться и сноубордистам.



О сроках появления коммерческой версии экзоскелета для лыжников не сообщается, но его стоимость, по оценкам компании, составит примерно 2,5 тысячи долларов. Также подобные устройства можно будет сдавать в аренду на горнолыжных курортах.



Отметим, что это не первая высокотехнологичная разработка для лыжников, представленная за последние несколько лет. Так, в феврале прошлого года французская компания PIQ, специализирующаяся на производстве продвинутых спортивных трекеров для любителей различных видов спорта, представила первые в мире прототипы "умных" лыж и кайтборда, а в 2015 году израильская компания RideOn разработала одноименные очки виртуальной реальности, предназначенные для лыжников и сноубордистов.





