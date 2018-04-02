Некоторым людям лучше не пить кофе

Кофеин может повысить производительность спортсменов. Но он помогает не всем. Новое исследование, проведенное в Университете Джеймса Мэдисона, показало: у 10% спортсменов из-за кофеина снижается скорость. В исследовании принял участие 101 спортсмен мужского пола, пишет The Daily Mail.



Добровольцам давали таблетки с кофеином. Большая часть участников после таблеток пробежала 6 километров быстрее на 5%. Однако некоторые из-за кофеина пробежали это расстояние на 14% медленнее. У этих людей был генетический вариант, затрудняющий переваривание кофеина. Кофеин остается в организме таких людей. Он положительно влияет на их когнитивные функции, но повышает кровяное давление и риск сердечного приступа.



По словам ученых, важную роль в метаболизме кофеина играет ген CYPIA2. Примерно у 50% людей имеется вариант данного гена, обеспечивающий быстрый метаболизм кофеина. У 40% присутствует генетический вариант, связанный со средней скоростью метаболизма кофеина, а у 10% - вариант, замедляющий метаболизм этого соединения.

