В Украине стартовал весенний призыв

2 апреля в Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что в апреле-мае на военную службу будут отправлены 15190 человек. В 2018 году призыв на срочную военную службу должен состояться в апреле - мае и октябре - ноябре.



На срочную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья украинцев мужского пола, которым ко дню отправления в военные части уже исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

