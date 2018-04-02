НБУ оштрафовал банки на 12 млн грн с начала года

Национальный банк наложил 5 штрафов на банки на 11,7 млн гривен в январе-марте.



Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщают Українські Новини.



Отмечается, что в первом квартале текущего года НБУ провел 7 проверок в результате чего наложил 5 штрафов на 11,731 млн гривен на банки.



В то же время НБУ принял решение относительно двух банков по временному отстранению или требованию о смене руководства финучреждений (в 2017 году - 1 решение).



В 2017 году НБУ провел 47 проверок, наложил 10 штрафов на банки на общую сумму в 64,220 млн гривен.

