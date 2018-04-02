Вера Савченко просит Трампа обратить внимание на ситуацию с ее сестрой

Глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко просит президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом и уголовным преследованием ее сестры, народного депутата Надежды Савченко.



"Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины", - говорится в ее письме на имя главы Белого дома от 22 марта 2018 года.



В.Савченко просит Д.Трампа обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией вокруг уголовного преследования Н.Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснение политика за его убеждения.



Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.



Н.Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.



29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения. Кроме того, он отменил решение суда первой инстанции в части признания незаконным задержания Н.Савченко 22 марта 2018 года.

