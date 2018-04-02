Кличко задекларировал рояль

Мэр Киева Виталий Кличко за 2017 год задекларировал 5 миллионов 140 тысяч гривен, а также рояль и велосипеды. Об этом говорится в его электронной декларации.



Согласно декларации, Кличко получил более 186 тысяч грн зарплаты.



Он также задекларировал подарок в неденежной форме стоимостью 11 630 грн от Национального олимпийского комитета Украины.



В 2017 году Кличко занял третьим лицам 8 миллионов 398 тысяч 700 евро и 697680 долларов.



В банках на счетах - 1014 евро, 1289 долларов и 130 тысяч грн, наличными - 18 тысяч 100 долларов и 29 тысяч 500 евро.



Кличко также задекларировал квартиру в Киеве общей площадью 251,8 квадратных метров.



Кроме этого, в декларации указаны рояль Yamaha DC1A и девять велосипедов.

