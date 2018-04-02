САП направила в суд дело по главе Госаудитслужбы

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой, которой инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба САП, передает УНН.



"По версии сыщиков, глава Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн. Законность оснований приобретения собственности не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника", - говорится в сообщении.



Также, по мнению следствия, председатель Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и за 2016 год (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.



Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали по собственным наработкам в январе 2017 года и завершили 3 марта 2018 года. После этого в течение месяца подозреваемая и ее адвокаты знакомились с материалами следствия.

