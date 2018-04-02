В Украине борьбу с коррупцией дискредитировали антикоррупционные органы – "Народный фронт"

Антикоррупционные правоохранительные органы дискредитировали борьбу с коррупцией в Украине, считают в парламентской фракции "Народный фронт".



"Народный фронт" высказывает свое возмущение в связи с ссорами между руководителями антикоррупционных органов… Очень жаль, что антикоррупционные органы превратили свою работу в пиар, а теперь еще и с элементами трагикомедии", - сказал глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.



"Уровень доверия к ним в обществе катастрофически упал. Никто не дискредитировал борьбу с коррупцией в Украине так, как это сделали новосозданные антикоррупционные органы", - добавил парламентарий.



Как сообщалось, 30 марта в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров были направлены дисциплинарные жалобы за подписями генерального прокурора Юрий Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о совершении заместителем генпрокурора - руководителем САП Назаром Холодницким дисциплинарных проступков. Они были направлены в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

