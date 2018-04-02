На Холодницкого открыли дисциплинарное дело

В отношении руководителя САП Назара Холодницкого квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщают Українські Новини со ссылкой на руководителя КДКП Виталия Грушковского. Как от метил Грушковский, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу 30 марта.



Он также сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть два месяца.



Члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, изберет автоматизированная система.



Ранее стало известно, что НАБУ подозревает специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого в давлении на суд, чиновников и свидетелей с целью дачи ими неправдивых показаний.



По словам главы НАБУ, Артема Сытника, расследование в отношении Холодницкого было начато Генеральной прокуратурой из-за подозрения в предвзятости главы САП в деле о хищении госсредств чиновниками Одесского городского совета.

