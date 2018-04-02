Рада введет новую пропускную систему

Для регистрации народных депутатов в Верховной Раде хотят ввести единую электронную карту. Об этом в понедельник, 2 марта, во время заседания согласительного совета заявил председатель ВР Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.



Отмечается, что у нее будет несколько функций.



"Во время совещания мы договорились о введении единой электронной карты для народных депутатов, которая бы работала и на вход в зал Верховной рады и для голосования в комитетах", - заявил Парубий.



По его словам, введение единой электронной карты для нардепов решит вопрос регистрации и персональных голосований парламентариев.



"Мы договорились, что начинаем техническую подготовку для урегулирования этого вопроса, чтобы следующий созыв уже мог работать по той системе - как работает современный европейский парламент, а мы могли тестировать данную программу. Я предоставил поручение аппарату Верховной рады о подготовке технических условий для того, чтобы единая электронная карта могла работать", - рассказал Парубий.

