Гройсман настаивает на обеспечении габаритно-весового контроля на дорогах

Украина начинает сезон дорожных работ, предусматривающих инициированные правительством проверки качества уже построенных и отремонтированных, внедрение новых норм контроля их качеств, строящихся дорог, а также внедрение контроля нагрузки транспорта, который осуществляют подразделения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").



Как сообщил департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на специальномо совещании по вопросам развития дорожного хозяйства Украины.



"Постепенно можно начинать работы на дорогах. Хотел бы обратить внимание на качество выполнения работ - текущий и капитальный ремонт в том числе",- сказал глава правительства.



Он также подчеркнул принципиальную важность вопроса порядка на дорогах, слаженной работы на весовых комплексах.



"Контроль необходимо обеспечить. Мы тратим миллиарды гривень на строительство, затем транспорт нагружают и перегружают и таким образом разрушают дороги. По разным оценкам, около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм. Ми должны это остановить", - заявил глава правительства.



По мнению премьера, недели качественного контроля на дорогах достаточно для наведения порядка, а через три-пять лет ситуация изменится к лучшему.



При этом глава правительства предложил привлечь к этому процессу силы и средства Министерства внутренних дел: речь, прежде всего, идет о камерах наблюдения.



"У нас, например, есть 78 комплексов. Давайте поставим камеры и все сделаем. Думаю, руководители МВД с удовольствием окажут помощь", - резюмировал В.Гройсман.



Как сообщалось, в 2017 году "Укртрансбезопасность" проверила 1,18 млн транспортных средств, осуществлявших перевозку пассажиров и/или грузов, и 458,796 тыс. транспортных средств во время осуществления габаритно-весового контроля. Было зафиксировано 114,051 тыс. нарушений на автотранспорте, что в 2,4 раза больше, чем за 2016 год. В частности, было выявлено 11,345 тыс. нарушений при осуществлении габаритно-весового контроля, что почти на 68% превышает показатель предыдущего года.



В марте 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабмин представление об освобождении Михаила Ноняка с должности руководителя "Укртрансбезопасности".

