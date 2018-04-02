В России первый почтовый беспилотник врезался в дом

На 2 апреля в Улан-Удэ была запланирована первая в России тестовая доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом российского производства.







Беспилотник "Рудрон/Экспедитор 3М" с дальностью полета до 60 км и средней скоростью до 70 км должен был доставить двухкилограммовый груз в село Нижний Саянтуй, сообщает "Московский Комсомолец. Улан-Удэ".



Как сообщает издание, ущерб оценивают в 1,2 млн рублей.



Организаторы говорят, что беспилотник потерял управление из-за множества точек Wi-Fi. Его планируют усовершенствовать и повторить запуск позже.



Ранее говорилось, что беспилотник должен был вылетать с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ, а груз доставить в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии.



Планировалось, что это будет первый рейс по доставке почтового груза с помощью беспилотника в истории Почты России.



Почта России планирует использовать беспилотники для доставки груза в труднодоступные районы в регионах страны.

