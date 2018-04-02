В Раде зарегистрирован законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене обязательного электронного декларирования имущества и доходов для представителей общественных организаций в сфере антикоррупционном деятельности и для иностранцев, входящих в состав наблюдательных советов государственных компаний.



Соответствующий законопроект №8209-1 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции инициировал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, а также главы фракций "Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина", представитель депутатской группы "Видродження".



Проектом закона предлагают исключить некоторые группы декларантов из перечня тех, на кого распространяется обязательство подавать е-деклараций.



От таких обязательств предлагают освободить руководителей общественных организаций, которые осуществляют деятельность в сфере борьбы с коррупцией, занимаются имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики, ее мониторингом, подготовкой предложений по формированию и реализации такой политики.



Кроме того, авторы инициативы предлагают освободить от е-декларирования иностранцев, которые входят в наблюдательные советы государственных компаний.

