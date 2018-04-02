В Украине заработали мобильные группы по взысканию долгов по зарплате

В наиболее проблемных регионах Украины начали работу мобильные группы Минюста по ликвидации задолженности по выплате заработной платы. Об этом в понедельник, 2 апреля, заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, сообщает пресс-служба ее ведомства.



"Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах Украины, а именно в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. К концу апреля аналогичные мобильные группы заработают в Киеве, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне", - отметила Глущенко.



По ее словам, мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния выполнения судебных решений по оплате труда предприятиями.



Она добавила, что создание мобильных групп является последовательным и логическим продолжением работы Минюста в направлении существенного улучшения в Украине ситуации с исполнением судебных решений.



"Поскольку работа аналогичных мобильных групп по взысканию задолженности по алиментам доказала свою эффективность, было решено применить такой метод воздействия и к должникам по выплате заработной платы", - пояснила чиновница.

