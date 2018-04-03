Суд перенес рассмотрение дела о смертельном ДТП в Харькове на 4 апреля

Киевский райсуд Харькова продолжит рассматривать дело о кровавом ДТП в центре города 4 апреля. Об этом сообщил корреспондент УНН.



Так, суд назначил следующее заседание по этому делу на 4 апреля на 14:00.



Сейчас проходят допросы свидетелей ДТП, которых в деле 15.



Напомним, что сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу резонансного ДТП в центре Харькова.



Так, Киевский райсуд города допросил в качестве свидетеля инспектора патрульной полиции Евгения Шестова. Он рассказал, что признаков алкогольного опьянения у одной из обвиняемых - Елены Зайцевой - в ДТП не было обнаружено.



Как сообщал УНН, смертельная авария произошла в Харькове 18 октября 2017 года. В центре города столкнулись два автомобиля, один из них отбросило на пешеходов. В результате ДТП на месте погибли 5 человек, еще одна девушка впоследствии скончалась в больнице.

