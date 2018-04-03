Бойко против отмены декларации для антикоррупционеров

Сопредседатель фракции политической партии "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявляет, что в Украине не может быть "касты неприкасаемых". Фракция "Оппозиционного блока" не ​​поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.



Об этом сообщает пресс-служба партии, передают Українські Новини.



По словам сопредседателя фракции, в Украине не может быть "отдельной касты неприкасаемых активистов и антикоррупционеров". "А получается наоборот - кто ими назвался - он уже неприкасаемый. Это как в ситуации с антикоррупционным судом, мол, он справедливый, а другие суды пусть остаются такими, как есть", - сказал Бойко.



Политик подчеркнул, что украинцы не ждут выборочной справедливости. "Именно поэтому наша фракция поддерживает снятие неприкосновенности как с президента, так и с народных депутатов, так и с судей. Так же мы считаем, что не может быть исключений для членов общественных организаций, претендующих на роль антикоррупционных. Если претендуешь - будь морально чистым. Это позиция нашей фракции. Мы считаем, что все должны предоставлять электронные декларации. И нечего прятаться за вывеской антикоррупционера", - подчеркнул лидер оппозиционеров.

