Израиль обвинил ООН в работе на террористов

Глава Министерства внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан обвинил ООН в пособничестве террористам. Его слова передает The Jerusalem Post.



«Израилю не нужно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, потому что она — наш враг, она превратилась в Министерство иностранных дел ХАМАСа», — сказал Эрдан во время выступления на местном радио.



Такое заявление министра последовало после того, как ООН и ЕС выразили озабоченность начавшимися ранее на границе сектора Газа столкновениями между протестующими палестинцами и израильскими военными.



30 марта мирный протест перерос в массовые беспорядки. Как сообщает The Jerusalem Post, в ходе столкновений погибли 15 палестинцев. По заявлениям ХАМАС, пятеро из них являлись членами движения.

