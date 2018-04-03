Британию напугали наплывом преступников после Brexit

Британия станет привлекательным местом для преступных группировок из-за упрощенных правил регистрации граждан ЕС, которые вступят в силу после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на документы Хоум-офиса.



По сведениям издания, Лондон собирается зарегистрировать около 3,5 миллионов граждан Европейского союза, которые находятся на территории страны постоянно. Британия планирует сделать их своими резидентами по упрощенным правилам. В частности, им не потребуется предоставлять справку с места работы и медицинскую страховку.



Журналисты The Times уверены, что подобная ситуация будет способствовать регистрации в стране представителей преступных группировок.

